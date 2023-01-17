деревня Заречье, деревня Заречье, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Заречье

Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разделении с. Заречья Соседненской волости Лужского уезда на два самостоятельных сельских общества. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2568Заречье, д. вл.при колодцах.8734102120
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Заречье д.1203 стан56133 участок22почтовое отделение Симанский Лог.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Струго-Красненский район
422675Заречьедеревня58°19'с.ш.28°45'в.д.O-35-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Струго-Красненский муниципальный район, Сельское поселение Марьинская волость
58656421181д Заречьедеревня
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