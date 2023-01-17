деревня Леушино, деревня Леушино, Колобовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Леушино

Колобовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению кр-на Пошехонского уезда, Колобовской вол., д. Леушина И. Е. Волкова в составлении акта с подложными подписями. 1913 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4496Леушино, д. вл.при р. Согоже.1421113739
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Колобовская волость
д. ЛеушиноII. Колобовское общество28715Феодорковский приход
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