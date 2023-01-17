деревня Селехово, деревня Селехово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Селехово

Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о досрочном взносе денег Орешниковым Иваном Васильевичем, крестьянином д. Селехово Никольской вол. Угличского у. 2 надела. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Дело об учреждении Васильевского сельскохозяйственного общества в деревне Селехове Никольской волости Угличского уезда. 1911 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79 Показать все
Дело о совершении данной крестьянином дер. Селехово Никольской волости Угличского уезда Василием Ивановичем Жаваронковым временнообязанным графу Шереметеву на выкупленный Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9289Селехово, д. вл.при рч. безымянной.3414113943
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Никольская волость
д. СелеховоI. Никольское общество102581212Васильевский па Юхти приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Большесельский район
385491Селеховодеревня57°38'с.ш.38°47'в.д.O-37-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Большесельский муниципальный район, Большесельское сельское поселение
78603422770д Селеховодеревня
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