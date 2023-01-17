Селехово
Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о досрочном взносе денег Орешниковым Иваном Васильевичем, крестьянином д. Селехово Никольской вол. Угличского у. 2 надела. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Дело об учреждении Васильевского сельскохозяйственного общества в деревне Селехове Никольской волости Угличского уезда. 1911 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79 Показать все
Дело о совершении данной крестьянином дер. Селехово Никольской волости Угличского уезда Василием Ивановичем Жаваронковым временнообязанным графу Шереметеву на выкупленный Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9289Селехово, д. вл.при рч. безымянной.3414113943Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СелеховоI. Никольское общество1025812—12Васильевский па Юхти приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385491Селеховодеревня57°38'с.ш.38°47'в.д.O-37-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78603422770д Селеховодеревня