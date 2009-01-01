деревня Сеньково, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Сеньково

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Савская волость
29Дер. Сеньковопочт. тр. р. ПронеСеньковск. с. об. 31133132Горедкого Успенского прав. 877
33Имен. Сеньковопочт. тр. р. Пронедв. Г. В. фон-Краузе, лют. 37Горецкого Успенского пр. 877

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Ректенский сельсовет
д Сеньково345

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Ректянский сельсовет
д. Сеньково175

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