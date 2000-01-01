другой Романовка, другой Романовка, Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Романовка

Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Богинская волость
Романовка, а. (гр. Ф. де-Броэль-Плятера), жит. 5 (2 м. 3. ж.), дес. 4, у. гор. 105 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Дукшты 48 в.
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