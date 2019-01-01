посёлок Хорольский, посёлок Хорольский, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Хорольский

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
738Хорольский, хут. каз.при безымянном логе.742542195220

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Васильевская волость
260. Хорольское, поселок бывший государственный, дворов 61, жителей 587, 7 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Васильевская волость
Хорольский4045хуторХорольск.83720

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
7810Хорольскийпосёлок51°01'с.ш.40°49'в.д.M-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Нижнекаменское сельское поселение
20651452191п Хорольскийпоселок
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