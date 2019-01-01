село Людское, село Людское, Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Людское

Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
179Покровское (Людское), с. каз. и вл.при р. Людской.401479272311Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Орловский уезд
С. Люцкое, Покровское тож, и Д. Аркатовка32Наст. Вас. Коробьина188545

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Городищенская волость
36. Людское (Покровское, Арнаутовка), село бывшее владельческое, при речке Людской, дворов 112, жителей 699, церковь православная, 2 торжка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Орловский уезд, Городищенская волость
Людское, Покровское, Камынино тож (село)20Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Сосковский район
64056Людскоесело52°53'с.ш.35°29'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Сосковский муниципальный район, Лобынцевское сельское поселение
54653417106с Людскоесело
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