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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
179Покровское (Людское), с. каз. и вл.при р. Людской.401479272311Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Орловский уезд
С. Люцкое, Покровское тож, и Д. Аркатовка32Наст. Вас. Коробьина188545
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
36. Людское (Покровское, Арнаутовка), село бывшее владельческое, при речке Людской, дворов 112, жителей 699, церковь православная, 2 торжка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Людское, Покровское, Камынино тож (село)20Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64056Людскоесело52°53'с.ш.35°29'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54653417106с Людскоесело