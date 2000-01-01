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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1090Стрелецкая, сл. удел.при оз. Рельском.24028114124Заводов кирпичных 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
704. Стрелецкая, слобода бывшая удельная, при реке Суре, дворов 43, жителей 347, 3 кирпичных завода
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
277Слобода Стрелецкая, при озере Рельском; н. р.3163108331345
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Стрелецкая слобода391Курмышский739Курмыш1158150