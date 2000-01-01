деревня Новые Менгеры, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1890) — Familio

Новые Менгеры

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по иске имля (арабской графике)
Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
248Новые Менгеры, д. каз.при рч. Семите.642060299289Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Больше-Менгерская волость
73. Не. Менгеры, деревня бывшая государственная, дворов 102, жителей 604, мечеть

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Казанская губерния, Казанский уезд, Больше-Менгерская волость
деревня Новые Менгеры521934321187560785854119326

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа МәңгәрНовый МенгерТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.