деревня Бобер, деревня Бобер, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд (на 1900) — Familio

Бобер

Мартыновичская волость, Радомысльский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Мартыновичская волость
885. Бобрик, колония евреев-земледельцев, при речке Бобре, дворов 15, жителей 91, молитвенный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Мартыновичская волость
Бобер дер.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close