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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Лист опросный о селе Семиковском, Царевской волости, Астраханского уезда. Документ на двух листах, подписан старостой Рженова, нач. XX века. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
132Семиковское (Сямек), с. каз.при р. Цареве.417197352Мечеть.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
29. Семиковское, село бывшее государственное, при реке Царевке, дворов 18, жителей 125, мечеть