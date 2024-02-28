село Семиковское, село Семиковское, Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Семиковское

Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Астраханской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Лист опросный о селе Семиковском, Царевской волости, Астраханского уезда. Документ на двух листах, подписан старостой Рженова, нач. XX века. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
132Семиковское (Сямек), с. каз.при р. Цареве.417197352Мечеть.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Царевская волость
29. Семиковское, село бывшее государственное, при реке Царевке, дворов 18, жителей 125, мечеть
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