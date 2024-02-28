Населенное место

Свиридовичи, мел. (Брудного), р. Оксна, жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. —, у. гор. 34 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Сморгонь 3 в.