деревня Торнаташ, деревня Торнаташ, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Торнаташ

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2366Турнаташ, деревня.при рч. Игине.302534118105Т. 110 - 97. Тп. 8 - 8. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Бишинды-Останковская волость
1124. Турнаташ, деревня бывшая государственная, при речке Игине, дворов 42, жителей 195, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Башинды-Останковская волость
17Турнаташ, д. при реч. Ишне, на прос. дор., мечеть33660229205Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ТорнаташТорнаташТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
188685Торнаташдеревня55°31'52°46'N-39-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Староабдуловское сельское поселение
92657469126д Торнаташдеревня
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