деревня Останина, деревня Останина, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1913) — Familio

Останина

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Останинская волость
132. Останина, деревня бывшая владельческая, при речке Косьве, дворов 24, жителей 144, волостное правление (уездный город в 90 верстах), тржк. на Пасху.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Останинская волость
1) д. Останино на р. Косьве, вол. правл., торжки: в девятую после Пасхи пятницу. Скорбященский 24 октября (оба однодневные), распл.Останинское общество348599Бывшие помещичьиПравославныеРусские90

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Останинская волость
деревня Останина
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