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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
132. Останина, деревня бывшая владельческая, при речке Косьве, дворов 24, жителей 144, волостное правление (уездный город в 90 верстах), тржк. на Пасху.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Останино на р. Косьве, вол. правл., торжки: в девятую после Пасхи пятницу. Скорбященский 24 октября (оба однодневные), распл.Останинское общество348599Бывшие помещичьиПравославныеРусские90—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Останина