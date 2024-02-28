село Старая Ивановка, село Старая Ивановка, Сумська область (на 2018) — Familio

Старая Ивановка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
425Староивановка, с. вл.при р. Алешне.225279316363Церковь православная 1. Завод селитренный.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
С. Старо-Ивановка10Ник., Пет. и Ал. Ст. Лесевицкие1942941

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Ахтырская волость
77. Старо-Ивановка, село бывшее владельческое, при речке Алешне, дворов 126, жителей 642, церковь православная, сукновальня

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20742Стара Іванівкаселоцентр сільської радир-н Охтирськийсільрада Староіванівська
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