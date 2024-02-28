деревня Гнилостиц, деревня Гнилостиц, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Гнилостиц

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По жалобе крестьянки дер. Гнилостицы Юдинской волости Гдовского уезда Марии Ивановой на отказ волостного старшины в выдаче ей удостоверения на получение пособия. 1908–190 Показать все
По жалобе крестьян с. Гнилостицы Юдинской волости Гдовского уезда Егора и Павла Леонтьевых на постановление земского начальника 4-го участка Гдовского уезда об отобрании Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1354Гнилостицы, д. вл.при озере.7045103132
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Гнилостицы д.662 стан41114 участок11почтовое отделениеЛяды.
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