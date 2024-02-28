село Евлаштау, село Евлаштау, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Евлаштау

Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1186Евластова, д. каз.при р. Мёше.822270231271
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Букмышская волость
563. Евлаштова, деревня бывшая государственная, при речке Меше, дворов 83, жителей 436, мечеть

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Букмышская волость
Евлаштова, Букмышскойтатары683
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Мешебаш Нижний, Букмышскойсм. Евлаштова.
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яулаштау, Түбән МишәбашЕвлаштауТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сабинский район
381567Евлаштаусело56°07'50°33'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский муниципальный район, Евлаштауское сельское поселение
92652432101с Евлаштаусело
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