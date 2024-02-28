село Нижнее Казанище, село Нижнее Казанище, Буйнакский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Нижнее Казанище

Буйнакский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Темир-Хан-Шуринский округ, Темир-Хан-Шуринское наибство
10Нижние Казанищи976293125175448кумукимусульмане сунитыкумукский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Буйнакский район
146226Нижнее Казанищесело42°46'47°10'K-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Буйнакский муниципальный район, Сельское поселение село Нижнее Казанище
82611468101с Нижнее Казанищесело
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