хутор Мокросоленый, хутор Мокросоленый, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Мокросоленый

Волгодонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Романовская станица
2693Мокро-Солоновское поселок, на войск. зем. Сальского лесничеств., в юрте Романовской станицы6376086162Сотский180?9518

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Волгодонской район
48582Мокросоленыйхутор47°30'00"42°19'00"L-38-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Волгодонской муниципальный район, Добровольское сельское поселение
60612405106х Мокросоленыйхутор
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