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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
413Салмандаева (Верхний Акчерин), д. каз. (2)при р. Сумке.2312309395Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
301. Ср. Шешмары (Медяшкино), деревня бывшая государственная, при речке Сумке, дворов 23, жителей 134, 19 кирп. з.
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Медяшкина (Шешмары Средние), Бол.-Юнгинскойчеремисы183Показать скан
Шешмары Средние, Б.-Юнгинскойсм. Медяшкина.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
715956Мидяшкинодеревня56°13'46°17'O-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88608455186д Мидяшкинодеревня