слобода Машлыкино, слобода Машлыкино, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Машлыкино

Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
387Машлыкина (Обливская), сл. вл.при р. Деркуле.9532916121575Церковь православная 1.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Донского войска область, Донецкий округ, Деркуло-Обливская волость
слобода Макшлыкина

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Деркуло-Обливская волость
2590Машлыкина слобода, Деркуло-Обливской волости, при реке Деркул295156810451046Вол. и 3 сел. пр., сел.-хоз. о-во, церковь, 2 школа, вальц. муком. мельн., маслобойня18080

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Миллеровский район
48742Машлыкинослобода48°57'00"39°47'00"M-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Миллеровский муниципальный район, Титовское сельское поселение
60632470106сл Машлыкинослобода
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