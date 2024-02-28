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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
265. Загустино, погост бывший государственный, при речке Совенке, дворов 3, жителей 19, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Загустинотракт. дор. колодцеЗагустинск. с. о. 88314342Загустинск. пр. 13245
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
пог. Загустино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176258Загустинодеревня53°56'00"32°13'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656435126д Загустинодеревня