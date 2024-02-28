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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело об отказе в выдаче ссуды на покупку инвентаря и лошади крестьянину д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Филиппу Парменову Боровлеву. 1913 г. // Гос. архив Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). Показать все
Протокол землемера Матвеева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Герасиму Боровлеву. 1911 г. // Гос. арх Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Филимону Парфенову Боравлеву. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Боровлеву. 1912 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Протокол и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Филимону Парфенову Боровле Показать все
Тетрадь вычислений землемера Зотова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Романа Егорова Боровлева (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. арх Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Федора Тимофеева Домникова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. а Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Михаила Николаева Платонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Никиты Климонова Полякова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. ар Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Якова Яковлева Боровлева с братом Петром Яковлевым. 1916 г. // Го Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Петра Егорова Боровлева. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Моисея Логвинова Боровлева. 1916 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянину д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Ефима Ионова Быковского. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянину д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Лазаря Арсеньева Быковского. 1916 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Аграфены Фоминой Домниковой с детьми Афанасием и Натальей Григорье Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Прасковьи Григорьевой Домниковой с детьми: Константином, Назаром и Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Дмитрия Петрова Домникова. 1916 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Егора Петрова Домникова. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Никиты Петрова Домникова. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Тихона Осипова Домникова. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Матрены Ивановой Петрыкиной. 1916 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Василия Иванова Петрыкина. 1916 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1916–1917 гг. // Гос. архив Тульской о Показать все
Дело о разверстании на отруба земли крестьян д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и план на участки земли прилагаются). 1916 г. // Гос. архив Показать все
Приговоры крестьянского общества д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. о выборе уполномоченных, для решения землеустроительных вопросов; протоколы, повестки, пол Показать все
Тетрадь вычислений землемера Зотова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Бездонное Косаревской вол. Новосильского у. Части: 1, 2, 3 (список домохозяе Показать все
Дело о возвращении прошения государственному крестьянину Евдокиму Боровлеву д. Бездонная Косаревской волости Новосильского у. о незаконной записи в рекруты его племянника Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3137Бездонная, д. каз.при колодце и пруде.151663359399Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
830. Бездонная, деревня бывшая государственная, дворов 123, жителей 1080, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63142Бездонноедеревня52°58'с.ш.37°18'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54639425136д Бездонноедеревня