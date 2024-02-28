деревня Самаровичи, деревня Самаровичи, Зельвенский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Самаровичи

Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Самаровичская волость
295. Самировичи, деревня бывшая государственная, при реке Зельвянке, дворов 68, жителей 771, лавка, 2 питейных дома

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Самаровичская волость
СамаровичиДеревня103915207Зельва

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Зельвенский район, Кремяницкий сельсовет
д Самаровичи221

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Зельвенский район, Кремяницкий сельсовет
д. Самаровичи192
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