село Андруши, село Андруши, Переяславская волость, Переяславский уезд (на 1900) — Familio

Андруши

Переяславская волость, Переяславский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3137Андруши (Андрушцы, Новоселица), с. каз.при р. Днепре и рч. Станиславке.91662249315Церковь православная 1. Пристан.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Переяславская волость
744. Андруши, село бывшее государственное, при заливе р. Днепра — Стиниславе, дворов 138, жителей 675, церковь православная, школа

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Переяславская волость
9.0Андруши селоАндрушевское казенных крестьян771931942325225141036
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