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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3137Андруши (Андрушцы, Новоселица), с. каз.при р. Днепре и рч. Станиславке.91662249315Церковь православная 1. Пристан.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
744. Андруши, село бывшее государственное, при заливе р. Днепра — Стиниславе, дворов 138, жителей 675, церковь православная, школа
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
9.0Андруши селоАндрушевское казенных крестьян77193194—2325225141036