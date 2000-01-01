деревня Старые Кони, деревня Старые Кони, Морочанская волость, Пинский уезд (на 1909) — Familio

Старые Кони

Морочанская волость, Пинский уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Морочанская волость
622. Старые Кони, село бывшее владельческое, при реке Разорив, дворов 21, жителей 92, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Морочанская волость
Кони Старые, деревня2754523767118
Кони Старые, имение12123767118
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