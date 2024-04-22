деревня Кузнечик Второй, деревня Кузнечик Второй, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кузнечик Второй

Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Губаинская волость
Кузнечики 2-е,Кузнечики 3-е (деревня)14Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Малоархангельский район
292394Кузнечик Второйдеревня52°19'с.ш.36°40'в.д.N-37-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Малоархангельский муниципальный район, Луковское сельское поселение
54632410136д Кузнечик Второйдеревня
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