деревня Никифоровская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никифоровская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9512Никифоровская (Резутинская), д. удел.при р. Кокшеньге.91156134939

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская волость
1394. Резутинская (Никифоровская), деревня бывшая удельная, при речке Кокшеньге, дворов 10, жителей 68, волостное правление (уездный город в 96 верстах), лавка, з. ст. В Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская волость
деревня Никифоровская1612523772222560854588051735019

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Спасская волость
6868Никифоровское (Рязутинское)Н.-Спасское.Спасскийбывшие удельные93184446

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская волость
Рязутинское1186132деревняРусские365069119

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Верхний сельсовет
Никифоровская Рязутинское (СС,2 торговых заведения кред. т-во,почт.-тел. аг.,библ.,изба-чит.,шк. крест. молодежи,шк. 1-й ст.) 2419деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 323 км. Летнее: —.2436

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
33580Никифоровскаядеревня60°39'с.ш.43°12'в.д.P-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19642408101д Никифоровскаядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.