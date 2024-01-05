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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9512Никифоровская (Резутинская), д. удел.при р. Кокшеньге.91156134939
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1394. Резутинская (Никифоровская), деревня бывшая удельная, при речке Кокшеньге, дворов 10, жителей 68, волостное правление (уездный город в 96 верстах), лавка, з. ст. В Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Никифоровская1612523772222560854588051735019
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6868Никифоровское (Рязутинское)Н.-Спасское.Спасскийбывшие удельные93—184446
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Рязутинское1186132деревняРусские365069119
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Никифоровская Рязутинское (СС,2 торговых заведения кред. т-во,почт.-тел. аг.,библ.,изба-чит.,шк. крест. молодежи,шк. 1-й ст.) 2419деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 323 км. Летнее: —.2436
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33580Никифоровскаядеревня60°39'с.ш.43°12'в.д.P-38-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642408101д Никифоровскаядеревня