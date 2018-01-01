село Белокони, село Белокони, Полтавська область (на 2018) — Familio

Белокони

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
149Белоконевские, хут. казач.при рч. Голтве.28752200213

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Решетиловская волость
56. Белокони, хутор бывший государственный, при речке Голтве, дворов 108, жителей 710

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Демидовская волость
23.0Белокони хуторЛитвиновское козаков12912127432871

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19197Білоконіселор-н РешетилівськийРешетилівська селищна рада
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