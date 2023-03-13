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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе в вечное пользование Валовского (Старопольское Императора Александра III училище) участка земли в с. Валово Старопольской волости Гдовского уезда Петербургской Показать все
По жалобе крестьянки с. Валова, Старопольской волости, Гдовского уезда, Д. Филипповой на постановление уездного съезда относительно сдачи обществом крестьян с. Валово про Показать все
По жалобе крестьянина д. Валово, Старопольской волости, Гдовского уезда, Е. Власова на волостного старшину. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По ходатайству крестьян д. Валово Старопольской волости Гдовского уезда о разрешении погасить повинности деньгами от питейных сборов. 1898 г. // Центральный государственн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
999Валово, с. удел.при колодце.6525144651
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Волово3111333930915249829225420[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Валово с., потч. контора, земская ст.645 стан31–2 участок20почтовое отделение Доложск.