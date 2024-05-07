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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Каменка и д. Туровка Каменской вол. Новосильского у. ( списки домохозяев при Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Каменка и д. Туровка Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульско Показать все
Протокол и полевые журналы землемера Путниса по делу о выделении с. Каменка и д. Туровка Каменской вол. Новосильского у. в отдельные земельные общества. 1913 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2969Туровка, д. каз.при колодцах.183137163149
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64150Туровкадеревня52°49'с.ш.37°05'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608431101д Туровкадеревня