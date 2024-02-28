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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Киреевское Архангельской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3863.
Дело о разделе имущества гр-н с. Киреевского, Архангельской волости, Тульского уезда, Тульской губернии Мартыновых. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Оп Показать все
Дело о церковных постройках при с. Киреевском, Архангельской волости, Тульского уезда, сданных во временное арендное пользование. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
103Киреевское, с. вл.при рч. Вашанке.3718116063Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Тульский уезд
С. Киреевское с дер.30Ник. Ник. Новиков2721576
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
11. Киреевское, село бывшее владельческое, при речке Вашане, дворов 20, жителей 121, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
391282Киреевскоедеревня54°31'с.ш.37°35'в.д.N-37-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70650436346д Киреевскоедеревня