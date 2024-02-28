село Смотрова Буда, село Смотрова Буда, Клинцовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Смотрова Буда

Клинцовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2323Смотрова-Буда (Смотровая Буда), д. вл.при рч. Буде.3632111260277
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
Смотровая Буда4Ник. Бороздны25751

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Великотопальская волость
628. Смотрова Буда, деревня бывшая владельческая, при речке Проточке, дворов 114, жителей 582

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Клинцовский район
798392Смотрова Будасело52°41'с.ш.32°18'в.д.N-36-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Клинцовский муниципальный район, Смотровобудское сельское поселение
15630481101с Смотрова Будасело
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