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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
411. Потаповка, деревня бывшая государственная, дворов 82, жителей 538, ветр. и вод. млн.
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
20Дер. ПотаповкаЛиб.-Ром. ж. д. реч. ЛипеПотаповск. с. о. 148535475Кошелевск. пр. 13056
21Заст. Потаповка (Моховцы тож)проселкереч. ЛипеПотаповск. с. о. 276Кошелевск. пр. 12565
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Потаповка857
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Потаповка401