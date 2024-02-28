деревня Потаповка, деревня Потаповка, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Потаповка

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Кошелевская волость
411. Потаповка, деревня бывшая государственная, дворов 82, жителей 538, ветр. и вод. млн.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Кошелевская волость
20Дер. ПотаповкаЛиб.-Ром. ж. д. реч. ЛипеПотаповск. с. о. 148535475Кошелевск. пр. 13056
21Заст. Потаповка (Моховцы тож)проселкереч. ЛипеПотаповск. с. о. 276Кошелевск. пр. 12565

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Потаповский сельсовет
д Потаповка857

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Потаповский сельсовет
д. Потаповка401
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