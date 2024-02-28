деревня Испуханы, деревня Испуханы, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Испуханы

Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3537Испухань (Юсь-пин), д. каз.при рч. безымянной.291262192209
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Шуматовская волость
Испуханы, Шуматовскойчуваши573
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Ядринский район
694514Испуханыдеревня55°49'с.ш.46°37'в.д.N-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский муниципальный район, Кильдишевское сельское поселение
97653435111д Испуханыдеревня
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