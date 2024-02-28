село Рыбное, село Рыбное, Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Рыбное

Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
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Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Рыбенсдорфа Рыбенсдорфской волости Острогожского уезда Дерера Давида Михайловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Рыбенсдорф Рыбенсдорфской волости Острогожского уезда Куфера Фридриха Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2152Рибенсдорф, колония нем.при р. Сосне.77218892925Церковь лютеранская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Рибенсдорфская волость
1045. Рибенсдорф, слобода бывшая колонистов, при речке Тихой Сосне, дворов 248, жителей 2151, волостное правление (уездный город в 6 верстах), ц. л., школа, 9 паточн. з., Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Рибенсдорфская волость
Рибенсдорф (немецкая ко-ния).6318селоРибенсдорфскаго1371056

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Рыбенсдорфская волость
слобода Рыбенсдорф

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Острогожский район
7280Рыбноесело50°53'с.ш.39°10'в.д.M-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Острогожский муниципальный район, Криниченское сельское поселение
20631448141с Рыбноесело
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