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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Рыбенсдорфа Рыбенсдорфской волости Острогожского уезда Дерера Давида Михайловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Рыбенсдорф Рыбенсдорфской волости Острогожского уезда Куфера Фридриха Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2152Рибенсдорф, колония нем.при р. Сосне.77218892925Церковь лютеранская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1045. Рибенсдорф, слобода бывшая колонистов, при речке Тихой Сосне, дворов 248, жителей 2151, волостное правление (уездный город в 6 верстах), ц. л., школа, 9 паточн. з., Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Рибенсдорф (немецкая ко-ния).6318селоРибенсдорфскаго1371056
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Рыбенсдорф
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7280Рыбноесело50°53'с.ш.39°10'в.д.M-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20631448141с Рыбноесело