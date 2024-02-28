село Балаклея, село Балаклея, Полтавська область (на 2018) — Familio

Балаклея

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4390Балаклея, мест. вл. и казач.при р. Псле.381240916181664Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Балаклей и х. Степановский34Люб. Мусина-Пушкина524193

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Остаповская волость
1061. Балаклия, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 600, жителей 2800, церковь православная, 3 питейных дома, 3 ярм. — похвальная, 8 ию Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Остаповская волость
34.0Балаклия местечкоБалаклийское козаков1235538538639100510122017
34.0Балаклия местечкоБалаклийское крестьян собственников12357070221203194397

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Балаклийская волость
местечко Балаклия

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17758Балакліяселор-н ВеликобагачанськийБілоцерківська сільська об'єднана територіальна громада
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