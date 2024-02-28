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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4390Балаклея, мест. вл. и казач.при р. Псле.381240916181664Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Балаклей и х. Степановский34Люб. Мусина-Пушкина524—193
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1061. Балаклия, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 600, жителей 2800, церковь православная, 3 питейных дома, 3 ярм. — похвальная, 8 ию Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
34.0Балаклия местечкоБалаклийское козаков1235538538—639100510122017
34.0Балаклия местечкоБалаклийское крестьян собственников12357070—221203194397
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Балаклия
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17758Балакліяселор-н ВеликобагачанськийБілоцерківська сільська об'єднана територіальна громада