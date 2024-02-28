село Бобино, село Бобино, Сумська область (на 2018) — Familio

Бобино

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Путивльский уезд, Пригородняя волость
Бобин хутор11413Земского начальника: 4. Судебного следователя: Пут. у. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 8.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21598Бобинеселоцентр сільської радир-н Путивльськийсільрада Бобинська
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