деревня Ваньково, деревня Ваньково, Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ваньково

Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Ваньково Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Платоном Ивановичем Зверевым в уплату капитального долга по выкупной с Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Ваньково Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Иваном Леонтьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6952Ваньково, д. вл.при рч. Талице.2626122533
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Алексейцевская волость
д. Ваньково VIII. Рублевское общество736Воздвиженский в Игрищах приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Большесельский район
385404Ваньководеревня57°41'с.ш.39°20'в.д.O-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Большесельский муниципальный район, Вареговское сельское поселение
78603427146д Ваньководеревня
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