деревня Митино, деревня Митино, Шунгенская волость, Костромской уезд (на 1907) — Familio

Митино

Шунгенская волость, Костромской уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Костромской уезд
970Митино, д.при колодцах.109113139
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Костромской уезд, Шунгенская волость
534. Митино, деревня бывшая государственная, дворов 12, жителей 74, ткц. ф., лесопильный завод

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Костромской уезд, Шунгенская волость
Митино д.прудДанилов-Костр.13191215163114маслодел. и лесоп. з.лесной
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