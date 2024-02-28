деревня Корешово, деревня Корешово, Константиновская волость, Александровский уезд (на 1905) — Familio

Корешово

Константиновская волость, Александровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
855Корешово, д. вл.при рч. Корешовке.6414103028
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Александровский уезд
С. Покровское, Кучка тож, с деревнями: Корешово, Шатеево, Семеновское, Никитское, Дьяконово и Фалисово10Ал. Пет. Васильева48217130

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Константиновская волость
477Корешово деревня65131836314
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