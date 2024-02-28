село Вязовое, село Вязовое, Сумська область (на 2018) — Familio

Вязовое

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1224Княжий, хут. вл.при пруде и колодцах.194153229Завод 1.
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Груньская волость
4.0Вязовый хуторГруньское козаков5215959193189382
4.0Вязовый хуторГруньское крестьян собственников52166101525

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20679В'язовеселор-н ОхтирськийГрунська сільська об'єднана територіальна громада
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