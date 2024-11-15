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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Денисово, в., жит. 183 (85 м. 98 ж.), дес. 160, у. гор. 7 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Борковичи 20 в.
Денисово, ус., жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 20, у. гор. 8 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Борковичи 21 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Денисово21
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Денисово15