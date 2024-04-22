деревня Карай-Васильевка, деревня Карай-Васильевка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Карай-Васильевка

Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Верхне-Шибряйская волость
деревня Карай Марьино«Уваровское» п.-т. отд.8433
деревня Карай Васильевка«Уваровское» п.-т. отд.7431

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мучкапский район
288757Карай-Васильевкадеревня52°02'42°41'N-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мучкапский муниципальный район, Сельское поселение Сергиевский сельсовет
68618435116д Карай-Васильевкадеревня
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