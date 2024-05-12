деревня Строкино, деревня Строкино, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Строкино

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Выкопировки с планов на отрубные участки земли крестьянок д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Матрены Васильевой Соколовой и Ефросиньи Ивановой Вепрынцевой. 191 Показать все
Полевой журнал и повестки землемера Кузовлева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Ивану Кузьмину Савину. Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Ивану Кузьмину Савину. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Ивану Егорову Тюлеину и с. Шеино той же волости и уезда Степану Романову Показать все
Выкопировки с планов на отрубные участки земли крестьян д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4. Дело 275.
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Неонилы Петровой Азаровой. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Анны Борисовой Вепрынцевой с детьми: Иваном, Стефаном, Евдокимом, Я Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Андрея Никифорова Вепрынцева. 1916 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Василия Михайлова Вепрынцева. 1916 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Петра Павлова Вепрынцева. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Федора Яковлева Вепрынцева. 1916 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Татьяны Семеновой Клишиной с дочерью Февроньей Дмитриевой Клишиной. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Марии Прохоровой Прасаловой. 1916 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Татьяны Фроловой Ченской с детьми Михаилом и Тихоном Трофимовыми Че Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Приговор крестьянского общества д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. о выборе уполномоченных, для решения землеустроительных вопросов, протоколы, повестки, полев Показать все
Тетрадь вычислений землемера Сухова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Строкино Косаревской вол. Новосильского у. Части: 1,2, 3 (список домохозяев Показать все
Приговоры крестьянских обществ Новосильского у. о выборе уполномоченных для решения землеустроительных вопросов, повестки и полевой журнал землемера Гировского по делу о Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3133Строкина, д. каз.при рч. Пшевке.121897435464

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Косаревская волость
837. Строкино, деревня бывшая государственная, при речке Пшевке, дворов 173, жителей 1327, школа, ярмарка 1-го Авг.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
63655Строкинодеревня52°56'с.ш.37°15'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Песоченское сельское поселение
54608416126д Строкинодеревня
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