деревня Старо-Кангильдина, деревня Старо-Кангильдина, Калмыковская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Старо-Кангильдина

Калмыковская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Варианты названий
Алтыбаево
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1673Старо-Кангильдина, деревня.при рч. Кумушле506259253217Тп. — Мечеть 1. Пчеловодство, тканье кулей и рогож.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Калмыковская волость
739. Старо-Кангильдина, деревня бывшая государственная, при речке Кумушле, дворов 95, жителей 475, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Калмыковская волость
33Старо-Кангильдина, д. на прос. дор., при реч. Кумышле, мечеть, бак. лав., кузн.51667219205Земледелие и кулеткание
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