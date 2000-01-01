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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1673Старо-Кангильдина, деревня.при рч. Кумушле506259253217Тп. — Мечеть 1. Пчеловодство, тканье кулей и рогож.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
739. Старо-Кангильдина, деревня бывшая государственная, при речке Кумушле, дворов 95, жителей 475, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
33Старо-Кангильдина, д. на прос. дор., при реч. Кумышле, мечеть, бак. лав., кузн.51667219205Земледелие и кулеткание