деревня Селюты, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Селюты

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Витебский уезд, Селютинская волость
17. Селюты, усадьба, в. првл. (уездный город в 10 верстах), церковь православная, кирпичный завод, водяная мельница. В 3 верстах — полуст, жителей д. В 7 верстах — погост Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Витебский уезд, Селютская волость
усадьба Селюты113661512249721182265438359

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Селютская волость
19Селюты, с волостным правлениемимениеЛучес, рекаСелютского, православногоА. Е. Госс-де-Кальве, двор. , прав.18

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Октябрьский сельсовет
д Селюты206

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Октябрьский сельсовет
д. Селюты32

Мы используем куки для улучшения работы сайта.