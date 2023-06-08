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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
17. Селюты, усадьба, в. првл. (уездный город в 10 верстах), церковь православная, кирпичный завод, водяная мельница. В 3 верстах — полуст, жителей д. В 7 верстах — погост Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
усадьба Селюты113661512249721182265438359
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
19Селюты, с волостным правлениемимениеЛучес, рекаСелютского, православногоА. Е. Госс-де-Кальве, двор. , прав.18
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Селюты206
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Селюты32