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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Шалово, Кологородской волости, Лужского уезда, Е. Гавриловой на постановление уездного съезда об удержании усадебной земли. 1891 г. // Центральный Показать все
О продаже крестьянами дер. Шалово Кологородской волости Лужского уезда десятины 102, 5 кв. саж. надельной земли землевладельцу Шлякову. Имеется план. 1907–1908 гг. // Цен Показать все
Об отводе отрубного участка из надельной земли крестьян дер. Шалово Кологородской волости Лужского у. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
Об отводе участка надельной земли коллежсклму секретарю В. А. Погонялову-Гремину из надельной земли общества крестьян д. Шалово Кологородской волости Лужского у. 1916 г. Показать все
Акты на право владения земельным участком крестьянином Алексеевым в деревне Шалово Кологородской волости и о переделе земли в деревне Кут, бывшей владелицы Милюковой. 191 Показать все
Земельные планы Кологородской волости дер. Шалово. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 437.
Земельные планы Кологородской волости дер. Шалово. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 438.
О выдаче ссуды под имущество Сысоевой Анны Михайловны, находящегося в Кологородской волости деревне Шалово. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О продаже крестьянами деревни Шалово, Кологородской волости Лужского уезда надельной земли площадью 1 десятины 102, 5 к Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2006Шалово, д. вл.при р. Луге.5582134Часовня правослввная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шалово д.52 стан5102 участок5город Луга.