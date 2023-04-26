деревня Маурино, деревня Маурино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Маурино

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Семеновым и Даниловым, крестьянами д. Маурино Васильевской вол. Мышкинского уезда. 1891–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опис Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Маурино Васильковской волости Мышкинского уезда Павлом Ивановичем Мусолиным за отца Ивана Павловича Мусолина в уплату капитального д Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4295Маурино, д. вл.при рч. Кумолге.5020197385

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. МауриноXVII. Мауринское 1-е общество262628XVIII—2230Васильковский приход
д. Маурино XVIII. Мауринское 2-е обществосмотри № 26

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
279178Мауринодеревня57°37'37°38'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Феневское сельское поселение
28626422141д Мауринодеревня
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