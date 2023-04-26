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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Семеновым и Даниловым, крестьянами д. Маурино Васильевской вол. Мышкинского уезда. 1891–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опис Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Маурино Васильковской волости Мышкинского уезда Павлом Ивановичем Мусолиным за отца Ивана Павловича Мусолина в уплату капитального д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4295Маурино, д. вл.при рч. Кумолге.5020197385
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МауриноXVII. Мауринское 1-е общество262628XVIII—2230Васильковский приход
д. Маурино XVIII. Мауринское 2-е обществосмотри № 26
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
279178Мауринодеревня57°37'37°38'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28626422141д Мауринодеревня