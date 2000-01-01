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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству бывших государственных крестьян дер. Рогозино Яблонецкой вол. Лужского уезда и крестьян дер. Яблонец той же волости о разрешении обмена между собой земель. Показать все
О разверстании надельной и купчей земли на хуторские и отрубные участки крестьян дер. Рогозино Яблонецкой волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков. 1911–1916 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2546Рогозино, д. каз.при колодцах.743673030
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Рагозино д.753 стан1043 участок12станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги