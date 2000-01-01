деревня Рогозино, Яблонецкая волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Рогозино

Яблонецкая волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По ходатайству бывших государственных крестьян дер. Рогозино Яблонецкой вол. Лужского уезда и крестьян дер. Яблонец той же волости о разрешении обмена между собой земель. Показать все
О разверстании надельной и купчей земли на хуторские и отрубные участки крестьян дер. Рогозино Яблонецкой волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков. 1911–1916 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2546Рогозино, д. каз.при колодцах.743673030

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Яблонецкая волость
Рагозино д.753 стан1043 участок12станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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